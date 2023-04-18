Под обстрел в Донецке попали два района: известно о трех погибших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

"На переулке Лилиной в Петровском районе погибли двое мужчин 1966 и 1971 годов рождения", - пишет издание.

Как отмечается, обстрел Петровского района произошел в 8.20.

Кроме того, на пересечении улиц Михайловского и Ленинабадской в Кировском районе погибла женщина 1959 года рождения, ранен мужчина 1977 года рождения.

Как сообщалось, российские оккупанты заявили об обстреле временно захваченного Донецка в ночь на Пасху, 16 апреля. Якобы "несколько снарядов упали рядом с собором, в котором проходило богослужение", погибла женщина, трое раненых.

Напомним, во временно оккупированном Донецке во вторник, 11 апреля, под обстрел попал автобус. Есть пострадавшие, в том числе водитель.