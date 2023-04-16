ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты заявили об "обстреле" вблизи храма в Донецке, обвинив ВСУ

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 16 апреля 2023 10:07
Оккупанты заявили об "обстреле" вблизи храма в Донецке, обвинив ВСУ Фото: оккупанты заявили об обстреле вблизи храма в Донецке 16 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты заявили об обстреле временно захваченного Донецка в ночь на Пасху, 16 апреля. Якобы "несколько снарядов упали рядом с собором, в котором проходило богослужение", погибла женщина, трое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, якобы, обстрел произошел около трех часов ночи по местному времени в ночь на воскресенье, 16 апреля. Как заявляют оккупанты, "под ударом оказалась центральная часть города, всего было выпущено порядка двух десятков ракет".

"Сработала система противовоздушной обороны, большая часть снарядов была ликвидирована", - пишут росСМИ.

Как заявляют захватчики, якобы обломки упади неподалеку от кафедрального Спасо-Преображенского собора. Также сообщается о повреждении территории расположенной неподалеку автомобильной станции и крытого рынка.

"В результате атаки погибла женщина, также сообщается о трех пострадавших, все они в настоящее время госпитализированы", - утверждают оккупанты.

Как сообщалось, во временно оккупированном Донецке во вторник, 11 апреля, под обстрел попал автобус. Есть пострадавшие, в том числе водитель.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Донецкую область 10 апреля, в результате чего пострадали пятеро жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк
NEWS
Контранступление ВСУ. Россияне готовятся к обороне на разных направлениях: карты боев ISW
Контранступление ВСУ. Россияне готовятся к обороне на разных направлениях: карты боев ISW
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине