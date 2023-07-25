ВСУ выбили россиян с позиций у Андреевки под Бахмутом

ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении. Российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне.

Так, по словам спикера, на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - отметил Ковалев.

Ситуация на фронте на утро

По данным отчета ISW, ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. В частности, ВСУ за прошедшую неделю освободили от оккупантов четыре квадратных километра на этом направлении.

Как отмечают в Генштабе, за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Украинские военные поразили 9 артиллерийских средств противника.