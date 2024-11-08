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Под Москвой в Звенигороде полностью исчез свет

Московская область, Россия, Пятница 08 ноября 2024 21:30
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Под Москвой в Звенигороде полностью исчез свет Фото: под Москвой в Звенигороде полностью исчез свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Звенигороде Московской области вечером 8 ноября полностью исчез свет. В городе произошла авария на подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По информации местных жителей, около 20:40 в Звенигороде мгновенно выключилось электричество. Света нет ни в домах, ни на улице. Проблемы наблюдаются и с мобильной связью.

В оперативных службах заявили, что произошла авария на подстанции. Точные причины происшествия выясняются.

Атаки дронов в России

Напомним, в Воронежской области РФ в ночь на 7 ноября работала ПВО из-за воздушной атаки с применением беспилотников. В нескольких районах региона раздавались взрывы.

Также в российском Дагестане пожаловались на атаку утром 6 ноября. Над городом Каспийск заметили дроны.

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