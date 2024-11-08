Під Москвою у Звенигороді повністю зникло світло

У Звенигороді Московської області ввечері 8 листопада повністю зникло світло. У місті сталася аварія на підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, близько 20:40 у Звенигороді вмить вимкнулася електрика. Світла немає ані в будинках, ані на вулиці. Проблеми спостерігаються і з мобільним зв'язком.

В оперативних службах заявили, що сталася аварія на підстанції. Точні причини події з'ясовують.