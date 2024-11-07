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В Воронежской области пожаловались на атаку дронов и взрывы в нескольких районах

Четверг 07 ноября 2024 05:17
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В Воронежской области пожаловались на атаку дронов и взрывы в нескольких районах Иллюстативное фото: в Воронежской области прогремели взрывы из-за атаки дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Воронежской области (РФ) в ночь на 7 ноября работала ПВО из-за воздушной атаки с применением беспилотников. В нескольких районах региона раздавались взрывы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Воронежской области Александра Гусева и местные паблики.

Российский чиновник информировал об угрозе дроновой атаки в области с вечера накануне. И только около 04:15 он заявил об отбое такой опасности.

Сначала воронежский губернатор заявлял об обнаружении и уничтожении средствами ПВО и РЭБ одного беспилотника над регионом, но позже рассказал о новых сбитиях дронов.

"Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.", - заявил он.

Вместе с тем, губернатор писал в соцсети, что "на месте работают оперативные службы".

Добавим, что в воронежских пабликах этой ночью писали о громких "хлопках" в областном центре.

В Воронежской области пожаловались на атаку дронов и взрывы в нескольких районахВ Воронежской области пожаловались на атаку дронов и взрывы в нескольких районах

Кроме того, еще вчера вечером сообщалось о пожаре в Воронеже, произошедшем якобы после взрыва.

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Воронежская область Атака дронов
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