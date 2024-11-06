В Дагестане пожаловались на атаку: видео пролета дронов

В российском Дагестане пожаловались на атаку утром 6 ноября. Над городом Каспийск заметили дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и главу Дагестана Сергея Меликова в Telegram.

Стоит добавить, что Каспийск расположен на берегу Каспийского моря, является спутником Махачкалы и находится близко к международному аэродрому. В городе проживает около 100 тысяч человек. В Каспийске находится военно-морская база каспийской флотилии России.

Российские СМИ также сообщают, что в Махачкале (столица Дагестана) закрыли аэродром из-за атаки дронов.

После якобы сбивания дрона жители Каспийска заявили о новых взрывах в соцсетях.

"Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами", - написал он.

Губернатор Дагестана заявил, что противовоздушная оборона уничтожила над Каспийском беспилотник.

Утром в сети начали появляться видео с пролетом дрона в Каспийске. При этом на кадрах дрон взрывается из-за якобы работы ПВО.

Атаки дронов в России

Напомним, что украинские защитники совершили десятки операций против врага с использованием дронов. Силы обороны атакуют военные объекты на территории России и оккупированных территориях Украины.

В частности, Силы обороны "охотятся" на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, поставляющие топливо армии РФ. Так, в Феодосии был атакован один из самых больших в Крыму нефтяных терминалов.

Нефтебаза обеспечивала топливом оккупационные войска. После атаки на терминале почти неделю бушевал пожар.

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