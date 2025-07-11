Під Москвою вразили важливий авіаційний завод: що він виробляє

Авіаційний завод під Москвою зазнав чергового удару. Він виробляє винищувачі типу МіГ-29, МіГ-31 та задіяний у модернізації "шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

"Під ударом був Луховицький авіаційний завод в Московській області", - написав він.

За його даними, завод спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів "перспективного фронтового винищувача" на базі платформи МіГ.

Коваленко додав, що завод також задіяний в циклі модернізації БПЛА герань/шахед.