Під Москвою вразили важливий авіаційний завод: що він виробляє
Авіаційний завод під Москвою зазнав чергового удару. Він виробляє винищувачі типу МіГ-29, МіГ-31 та задіяний у модернізації "шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
"Під ударом був Луховицький авіаційний завод в Московській області", - написав він.
За його даними, завод спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів "перспективного фронтового винищувача" на базі платформи МіГ.
Коваленко додав, що завод також задіяний в циклі модернізації БПЛА герань/шахед.
Нагадаємо, російські Telegram-канали повідомили, що 11 липня дрони атакували підприємство з виробництва дронів "Кронштадт" у місті Дубна Московської області.
Також відомо, що підприємство "Кронштадт" перебувало під атакою дронів наприкінці травня 2025 року.
На офіційному сайті підприємства вказується, що воно "понад 15 років розвиває власні інженерні та інформаційні технології в безпілотній індустрії, які затребувані на російському та світовому ринку".
За непідтвердженими даними, на "Кронштадті" виробляють, серед іншого, ударно-розвідувальні БПЛА "Оріон".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.