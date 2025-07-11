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В Подмосковье под ударом оказался завод по производству дронов "Кронштадт"

Пятница 11 июля 2025 09:10
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В Подмосковье под ударом оказался завод по производству дронов "Кронштадт" Иллюстративное фото: в Подмосковье под ударом оказался завод по производству дронов "Кронштадт" (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергей Пышкин

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атакуют предприятие по производству дронов "Кронштадт" в городе Дубна Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

"В подмосковной Дубне БпЛА снова атакуют предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт", сообщают местные жители", - пишет Astra.

Пока украинские или российские официальные лица никак не комментировали ситуацию.

Впрочем, отдельно стоит добавить, что этой же ночью в России пожаловались на массированную атаку дронов в городе Тула. Звуки взрывов раздавались в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (РФ).

Кроме того, об атаке БпЛА жаловались в Липецкой области. По словам местного губернатора, в результате падения дрона произошло возгорание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что предприятие "Кронштадт" находилось под атакой дронов еще в конце мая.

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