В Подмосковье под ударом оказался завод по производству дронов "Кронштадт"
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атакуют предприятие по производству дронов "Кронштадт" в городе Дубна Московской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.
"В подмосковной Дубне БпЛА снова атакуют предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт", сообщают местные жители", - пишет Astra.
Пока украинские или российские официальные лица никак не комментировали ситуацию.
Впрочем, отдельно стоит добавить, что этой же ночью в России пожаловались на массированную атаку дронов в городе Тула. Звуки взрывов раздавались в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (РФ).
Кроме того, об атаке БпЛА жаловались в Липецкой области. По словам местного губернатора, в результате падения дрона произошло возгорание.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что предприятие "Кронштадт" находилось под атакой дронов еще в конце мая.
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