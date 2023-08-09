Москву атаковали беспилотниками: РФ заявляет, что их сбили

Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил о новой атаке беспилотниками – силы ПВО якобы сбили их на подлете к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Собянина в Telegram.

По его словам, один беспилотник был сбит в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе.

"Пока информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", - заявил он.

Подписчик одного из российских Telegram-каналов заявила, что разрушений на месте падения БПЛА в районе Домодедово якобы нет.

Обстрелы Москвы

В последние недели нередко РФ заявляет об обстрелах Москвы беспилотниками. Последний подобный случай произошел 30 июля, когда взрывы раздавались в столице РФ и Подмосковье.

Позже стало известно о взрывах на территории "Москва-сити". В сети публиковали информацию о пострадавшем в результате атаки, хотя Собянин уверял в якобы отсутствии жертв.

Telegram-каналы сообщали, что взрывы раздавались и в "Министерской башне", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

Подробные о взрывах можно прочитать в материале РБК-Украина

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