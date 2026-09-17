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Ярославский НПЗ остановил работу после атаки дронов, - Reuters

21:40 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Ярославский НПЗ остановил работу после атаки дронов, - Reuters Фото: Ярославский НПЗ остановил работу после атаки дронов (росСМИ)
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В результате ночной атаки украинских беспилотников остановил переработку сырой нефти один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Последствия удара и масштабы повреждений

По информации издания, в результате попадания беспилотника была повреждена установка первичной перегонки сырой нефти AVT-3.

Мощность этой установки составляет 17140 метрических тонн в сутки, что составляет около 40% от общей способности предприятия.

По данным местных властей, в регионе пытались отразить масштабный налет дронов. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что было сбито 65 БПЛА, однако завод получил повреждения.

"Жертв нет. Нефтеперерабатывающий завод получил повреждения, пожары активно гасятся", - сообщил Евраев.

Также в четверг о проведении ночной операции по привлечению сил обороны официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ночью Украина обстреляла российский Ярославский нефтеперерабатывающий завод", - отметил Зеленский, подтвердив поражение объекта, расположенного ориентировочно в 250 километрах к северо-востоку от Москвы.

Из-за повреждения оборудования продукцию предприятия в четверг уже не предлагали на продажу на внутренней товарной бирже РФ.

Что известно о заводе ЯНОС

Ярославский НПЗ принадлежит компании "Славнефть", совместно контролируемой "Роснефть" и "Газпром нефть".

Общая мощность - 300 000 баррелей в день (или 15 миллионов тонн в год).

Объемы производства - В 2024 году завод переработал 14,9 млн тонн нефти, произведя 2,6 млн тонн бензина, 4 млн тонн дизтоплива и 4,7 млн тонн мазута.

Другие установки - У предприятия есть еще две установки первичной дистилляции - АТ-4 (27% мощности) и АВТ-4 (33% мощности). При этом установка АВТ-4 уже находилась на ремонте после предварительной атаки дронов 28 августа.

Удары по российским НПЗ

Напомним, что это уже не первый случай поражения российских нефтеперерабатывающих предприятий за последнее время.

Накануне из - за атак украинских беспилотников полностью остановили работу Сызранский и Саратовский НПЗ.

Кроме того, Силы обороны Украины попали в нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и нанесли удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге.

Также Генштаб подтвердил успешные последствия атаки по НПЗ "Славянск ЭКО".

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