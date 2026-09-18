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В Москве заявили об "одной из самых масштабных" за годы атаке украинских дронов

11:36 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Москве заявили об "одной из самых масштабных" за годы атаке украинских дронов Иллюстративное фото: в РФ заявили о масштабной атаке украинских дронов (Getty Images)
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Атака беспилотников на Москву в ночь на 18 сентября стала одной из самых масштабных за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мэра Москвы Сергея Собянина и РосСМИ.

Сколько дронов летело на Москву

По словам Собянина, в период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников.

Большинство целей якобы уничтожили еще на дальних подступах к городу. Еще 64 дрона, как говорит Собянин, сбили прямо на подлете в Москву.

Официальных данных о возможных разрушениях вследствие "падения обломков" сбитых беспилотников пока нет.

Тем временем накануне Служба безопасности Украины нанесла удары по военному аэродрому "Ростов-Центральный".

Президент Владимир Зеленский заявил, что удалось поразить самолет Ан-12, два Ан-26 и еще три вертолета.

Напомним, в тот же день остановил переработку нефти один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.

Причиной стала атака дронов, повредившая установку первичной перегонки нефти.

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