В Москве заявили об "одной из самых масштабных" за годы атаке украинских дронов
Атака беспилотников на Москву в ночь на 18 сентября стала одной из самых масштабных за последние годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мэра Москвы Сергея Собянина и РосСМИ.
Сколько дронов летело на Москву
По словам Собянина, в период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников.
Большинство целей якобы уничтожили еще на дальних подступах к городу. Еще 64 дрона, как говорит Собянин, сбили прямо на подлете в Москву.
Официальных данных о возможных разрушениях вследствие "падения обломков" сбитых беспилотников пока нет.
Тем временем накануне Служба безопасности Украины нанесла удары по военному аэродрому "Ростов-Центральный".
Президент Владимир Зеленский заявил, что удалось поразить самолет Ан-12, два Ан-26 и еще три вертолета.
Напомним, в тот же день остановил переработку нефти один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.
Причиной стала атака дронов, повредившая установку первичной перегонки нефти.