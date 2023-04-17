В центре Москвы мощное задымление, произошел пожар в районе ТЭЦ (видео)

В центре российской столицы вспыхнул пожар. В районе ТЭЦ на Бережковской набережной загорелось кафе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Мощный пожар в кафе "Плов центр" на Бережковской набережной в Москве. Ему предоставлен повышенный ранг сложности", - передают в сети.

Как стало известно, площадь возгорания увеличилась до 600 квадратных метров.

"Здание полностью сгорело, на площади 200 квадратных метров обрушилась крыша со стороны общественного питания. Из рядом тюнинг-студии успешно эвакуировали людей", - сообщили роспублики.

Известно, что кафе в центре Москвы сгорело почти дотла, а дым от возгорания накрыл тот район, где, вероятно, находится ТЭЦ.

Причиной пожара навивают "возгорание вытяжки над мангалом", пострадавших якобы нет.

Напомним, ранее в Подмосковье произошел масштабный пожар на складе с запчастями.

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