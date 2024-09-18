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В Ярославле вспыхнул склад горюче-смазочных материалов: кадры масштабного пожара

Ярославль, Среда 18 сентября 2024 10:17
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В Ярославле вспыхнул склад горюче-смазочных материалов: кадры масштабного пожара Фото: в Ярославле вспыхнул состав горюче-смазочных материалов (t.me/astrapress)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Ярославле вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов. Это произошло поздно вечером 17 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и Shot.

По сообщениям российских СМИ, вспыхнул склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Дзержинском районе Ярославля. Местные жители в соцсетях, слышавших взрывы. Известно, что на складе были газовые баллоны и горюче-смазочные материалы.

При этом в российском МЧС заявили, что горело одноэтажное здание, которое является складом, и там вспыхнули шины и ГСМ. По предварительным данным, огонь охватил более 450 квадратных метров.

Также сообщалось, что шесть сотрудников МЧС пострадали при пожаре на складе в Ярославле.

Добавим, что в конце августа украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

"Взрывная" ночь в России

В ночь на 18 сентября в Тверской области загорелся склад воинской части в городе Торопец. В сети сообщалось, что там был атакован 107 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ).

В сети также публиковали кадры масштабного пожара, а спутники зафиксировали возгорание почти по всей территории склада.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, на складе россияне хранили ракеты до "Градов", зенитные С-300 и С-400, а также баллистические ракеты до "Искандера" и северокорейские KN23.

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Ярославль Российская Федерация Пожар
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