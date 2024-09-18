В Ярославле вспыхнул склад горюче-смазочных материалов: кадры масштабного пожара

В российском Ярославле вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов. Это произошло поздно вечером 17 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и Shot.

По сообщениям российских СМИ, вспыхнул склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Дзержинском районе Ярославля. Местные жители в соцсетях, слышавших взрывы. Известно, что на складе были газовые баллоны и горюче-смазочные материалы.

При этом в российском МЧС заявили, что горело одноэтажное здание, которое является складом, и там вспыхнули шины и ГСМ. По предварительным данным, огонь охватил более 450 квадратных метров.

Также сообщалось, что шесть сотрудников МЧС пострадали при пожаре на складе в Ярославле.

Добавим, что в конце августа украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.