Враг давит на 10 направлениях, более 160 боев за сутки: Генштаб обновил карты фронта

Пятница 09 января 2026 08:31
Враг давит на 10 направлениях, более 160 боев за сутки: Генштаб обновил карты фронта Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки, 8 января, на фронте произошло 161 боевое столкновение. Российские оккупанты атакуют на 10 направлениях, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера российские захватчики нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 6482 дронов-камикадзе и осуществили 4042 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 160 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Юльевка, Рождественка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое, Дорожнянка и Железнодорожное Запорожской области; Затока Одесской области.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления БпЛА противника", - говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник совершил 122 обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголевка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки и в районе Новоселовки.

На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи Северска, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка, Январское и в направлениях населенных пунктов Ивановка и Александроград.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 21 атаку россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три атаки россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 216 930 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 030 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 687 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 90 единиц автомобильной техники оккупантов.

