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Под Мелитополем разведчики подорвали военный поезд россиян: что известно

Украина, Воскресенье 01 июня 2025 08:41
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Под Мелитополем разведчики подорвали военный поезд россиян: что известно Фото: под Мелитополем разведчики подорвали военный поезд россиян 31 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под Мелитополем разведчики подорвали военный поезд россиян. Таким образом удалось нарушить логистику оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв - подорван военный поезд российских захватчиков", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, "товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма.

"В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", - отметили разведчики.

Как отмечается, после грохота на железной дороге захватчики объявили "план-перехват" - по населенным пунктам рыщут патрули Росгвардии.

"Проверки на блок-постах - особенно придирчивые ко всем, кто въезжает или выезжает", - предупредили в ГУР.

Не первый случай

Утро 1 июня багато на ЧП с поездами и железнодорожной инфраструктурой РФ.

Так, партизаны провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке "Волноваха - Мариуполь" в Донецкой области. Это существенно ослабило обороноспособность оккупантов на фронте.

Кроме того, в ночь на 1 июня в России не выдержал еще один мост. В Курской области часть поезда упала на автомобильную дорогу.

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