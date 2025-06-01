Под Мелитополем разведчики подорвали военный поезд россиян: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв - подорван военный поезд российских захватчиков", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, "товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма.

"В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", - отметили разведчики.

Как отмечается, после грохота на железной дороге захватчики объявили "план-перехват" - по населенным пунктам рыщут патрули Росгвардии.

"Проверки на блок-постах - особенно придирчивые ко всем, кто въезжает или выезжает", - предупредили в ГУР.