Під Мелітополем розвідники підірвали військовий поїзд росіян: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Перевірки на блок-постах - особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає", - попередили в ГУР.

Як зазначається, після гуркоту на залізниці загарбники оголосили "план-перехват" - населеними пунктами нишпорять патрулі Росгвардії.

"Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена", - зазначили розвідники.

За даними ГУР, "товарняк" рухався в бік тимчасово окупованого Криму.

"Вночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух - підірвано військовий потяг російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Не перший випадок

Ранок 1 червня багатий на надзвичайні події з поїздами та залізничною інфраструктурою РФ.

Так, партизани провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці "Волноваха - Маріуполь" у Донецькій області. Це істотно послабило обороноздатність окупантів на фронті.

Крім того, в ніч на 1 червня в Росії не витримав ще один міст. У Курській області частина поїзда впала на автомобільну дорогу.

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