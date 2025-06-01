"АТЕШ" вывел из строя важный железнодорожный участок врага в Донецкой области: снабжение оккупантов сорвано

Партизанское движение "АТЕШ" провело успешную диверсию на новом железнодорожном участке Волноваха-Мариуполь в Донецкой области. Это существенно ослабило обороноспособность оккупантов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Атеш .

Партизаны движения "АТЕШ" продолжают эффективно разрушать логистическую инфраструктуру российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

Одним из последних успешных ударов стала диверсия на железнодорожной ветке Таганрог - Мариуполь, которую оккупант построил для снабжения фронта.

Они повредили важное оборудование на участке Волноваха - Мариуполь, из-за чего остановилась система сигнализации и движение поездов нарушилось.

Стратегическое значение железнодорожной ветки Таганрог-Мариуполь

Недавно железнодорожная ветка Таганрог-Мариуполь стала частью новой логистической сети.

Оккупанты хотели по ней быстро и с меньшими рисками доставлять топливо, технику и боеприпасы прямо на передовую, потому что этот маршрут помогает обходить Крымский мост.

Она обеспечивает поставки из Ростова-на-Дону в Мариуполь, что является важным для поддержки боевых действий на южном направлении.

Последствия диверсии для врага

Повреждение инфраструктуры на этом участке привело к существенным сбоям в работе железнодорожного сообщения, дезорганизовало логистические цепи и увеличило уязвимость оккупационных войск. Теперь враг вынужден искать альтернативные, более рискованные маршруты для транспортировки критически важных ресурсов.

Сколько часов нужно на восстановление

По словам Петра Андрющенко, поврежденная железная дорога получила незначительные повреждения.

В то же время он отметил, что до восстановления работы железной дороги может пройти несколько дней. А учитывая ограниченное наличие необходимого оборудования у российских войск, ремонт может занять до двух недель.

Продолжение атак на ключевые точки врага