Повреждена военная база РФ. Федоров рассказал о последствиях взрывов в Мелитополе
В результате взрывов во временно оккупированном Мелитополе 3 ноября было повреждено предприятие "Рефма", на котором россияне обустроили свою военную базу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
По его словам, россияне разместили в цехах предприятия свою военную технику, а в офисных помещениях находилась штаб квартира Федеральной службы безопасности России.
"В результате взрывов: разрушены 3 верхних этажа офисного здания, поврежден ангар, где размещалось 80 единиц вражеской техники, обломки от взрывов разлетелись на 2 квартала", - рассказал Федоров.
Он также отметил, что сейчас российские оккупанты используют весь город как свою военную базу, но "любое их расположение не останется без внимания".
Напомним, о взрывах в Мелитополе Федоров рассказал еще сегодня, 3 ноября, утром.
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