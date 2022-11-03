В Мелитополе произошли взрывы на заводе, где находился один из основных штабов россиян

Фото: в Мелитополе произошли взрывы на заводе "Рефма" (иллюстрация/GettyImages)

Утром в четверг, 3 ноября, в захваченном Мелитополе Запорожской области произошли взрывы. Они прозвучали на местном заводе "Рефма", где оккупанты обустроили один из основных штабов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.