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В Мелитополе произошли взрывы на заводе, где находился один из основных штабов россиян

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Мелитополь, Четверг 03 ноября 2022 08:22
В Мелитополе произошли взрывы на заводе, где находился один из основных штабов россиян Фото: в Мелитополе произошли взрывы на заводе "Рефма" (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 3 ноября, в захваченном Мелитополе Запорожской области произошли взрывы. Они прозвучали на местном заводе "Рефма", где оккупанты обустроили один из основных штабов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Бавовна" вместо будильника для кафиров Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко", - говорится в сообщении.

В Мелитополе произошли взрывы на заводе, где находился один из основных штабов россиян

По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

"Считаем количество ликвидированных орков", - добавил Федоров.

Как сообщалось, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии на юге выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники оккупантов.

Напомним, в центре оккупированного Бердянска (Запорожская область) произошел мощный взрыв, сообщалось о пострадавших. Вскоре стало известно, что в результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" россиян, коллаборант Павел Ищук.

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