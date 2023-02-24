В Мариуполе слышны звуки взрывов: возможно попадание по оккупантам
Сегодня, 24 февраля, в Мариуполе Донецкой области был слышен звук взрыва. Возможно попадание по позициям россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Андрющенко сообщил, что к вечеру в Мариуполе был слышен одиночный звук взрыва.
"Эпицентром по линии Кирова - Новоселовка-Тополиная. После взрыва город наслаждается звуками детонации БК", - добавил советник.
В свою очередь Мариупольский городской совет сообщил, что вероятно, прилет был именно по позициям военных РФ.
"В центре Мариуполя взрыв. Вероятно, прилет по позициям оккупантов. Ждем подтверждения информации", - сообщили в городском совете.
Напомним, незадолго до этого взрывы прогремели в Запорожье.
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