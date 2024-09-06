Во Львове после падения обломков "Шахеда" произошел пожар

Львовский мэр отметил, что данные о возможных пострадавших пока не поступали.

"После падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины поднялся пожар. Вблизи Малехова горят складские помещения", - написал он в своем Telegram.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители ГСЧС и экстренные службы.

"Информации о пострадавших пока нет. На территории нашей общины на этот раз все спокойно. Еще раз благодарим силы ПВО", - рассказал мэр Львова.

Напомним, село Малехов (в составе Львовской городской общины) расположено в 5 км от центра Львова на автодороге М 06.

Воздушная атака

Ранее сообщалось, что вечером 5 сентября стало известно о запуске российскими оккупантами ударных беспилотников для очередной атаки по Украине. Кроме того, в командовании Воздушных сил ВСУ объявляли о ракетной опасности.

Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. В частности, в Киеве сигналы об угрозе вражеских воздушных атак звучали дважды.

Кроме того, взрыв был слышен и в районе Чернигова. В руководстве Черниговской городской военной администрации заявляли о работе ПВО в регионе.

Позже во Львовской ОВА заявили о работе ПВО в регионе из-за фиксации "Шахедов" в области.