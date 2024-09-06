RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове после падения обломков "Шахеда" произошел пожар

Фото: возле Львова произошел пожар из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во Львовском районе в результате вражеской воздушной атаки этой ночью, 6 сентября, произошел пожар на складах вблизи села Малехов. Это произошло из-за падения фрагментов дрона-камикадзе российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовского городского голову Андрея Садового.

Львовский мэр отметил, что данные о возможных пострадавших пока не поступали.

"После падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины поднялся пожар. Вблизи Малехова горят складские помещения", - написал он в своем Telegram.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители ГСЧС и экстренные службы.

"Информации о пострадавших пока нет. На территории нашей общины на этот раз все спокойно. Еще раз благодарим силы ПВО", - рассказал мэр Львова.

Напомним, село Малехов (в составе Львовской городской общины) расположено в 5 км от центра Львова на автодороге М 06.

Воздушная атака

Ранее сообщалось, что вечером 5 сентября стало известно о запуске российскими оккупантами ударных беспилотников для очередной атаки по Украине. Кроме того, в командовании Воздушных сил ВСУ объявляли о ракетной опасности.

Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. В частности, в Киеве сигналы об угрозе вражеских воздушных атак звучали дважды.

Кроме того, взрыв был слышен и в районе Чернигова. В руководстве Черниговской городской военной администрации заявляли о работе ПВО в регионе.

Позже во Львовской ОВА заявили о работе ПВО в регионе из-за фиксации "Шахедов" в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовПожарАтака дронов