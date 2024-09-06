Під Львовом після падіння уламків "Шахеда" сталася пожежа

У Львівському районі внаслідок ворожої повітряної атаки цієї ночі, 6 вересня, сталася пожежа на складах поблизу села Малехів. Це відбулося через падіння фрагментів дрона-камікадзе російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівського міського голову Андрія Садового.
Львівський мер зазначив, що дані щодо можливих постраждалих наразі не надходили.
"Після падіння уламків "Шахеда" поблизу Львівської громади здійнялась пожежа. Поблизу Малехова горять складські приміщення", - написав він у своєму Telegram.
Зазначається, що на місці події працюють представники ДСНС та екстрені служби.
"Інформації щодо постраждалих поки немає. На території нашої громади цього разу все спокійно. Вкотре дякуємо силам ППО", - розповів мер Львова.
Нагадаємо, село Малехів (у складі Львівської міської громади) розташоване в 5 км від центру Львова на автодорозі М 06.
Раніше повідомлялося, що ввечері 5 вересня стало відомо про запуск російськими окупантами ударних безпілотників для чергової атаки по Україні. Крім того, у командуванні Повітряних сил ЗСУ оголошували про ракетну небезпеку.
Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога. Зокрема, у Києві сигнали про загрозу ворожих повітряних атак лунали двічі.
Крім того, вибух було чути і в районі Чернігова. В керівництві Чернігівської міської військової адміністрації заявляли про роботу ППО в регіоні.
Пізніше у Львівській ОВА заявили про роботу ППО в регіоні через фіксацію "Шахедів" в області.
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