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В Киеве и в нескольких областях Украины объявлена тревога: где угроза воздушных ударов

Четверг 05 сентября 2024 23:14
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В Киеве и в нескольких областях Украины объявлена тревога: где угроза воздушных ударов Фото: в нескольких областях Украины и в Киеве объявлена тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В ряде областей Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога в четверг вечером, 5 сентября. Это связано с угрозой вражеских атак с применением ударных беспилотников и ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сначала вечером военные информировали о фиксации дронов-камикадзе противника, проникших в воздушное пространство страны с южного направления. Позже стало известно, что ударные беспилотники российских оккупантов двигались и в центральных регионах.

А позже в воздушных силах заявили о ракетной опасности для Черниговской, Полтавской и Киевской областей.

Впоследствии сигнал тревоги раздался и в столице. Жителей Кива призвали перейти в укрытия, и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Скоростная цель в Черниговской области", - рассказали военные в 23.13.

Кроме того, в Воздушных силах добавили, что атака дронов продолжается, и призывали находиться в укрытиях. Так, ударные беспилотники двигались через Николаевскую область в сторону Кировоградской, Одесской и Винницкой областей.

Обновлено: отбой тревоги в Киеве и новой оглашение

Впоследствии в КГВА заявили, что в столице объявлено об отбое угрозы вражеской воздушной атаки. Это касается и Киевской области.

Однако через несколько минут тревога снова была объявлена и в Киеве, и в области.

"Внимание! Угроза применения баллистики с востока" Ракетная опасность в областях, где объявлена ​​воздушная тревога!" - объявили военные в 23:34 и 23.41 соответственно.

В Киеве и в нескольких областях Украины объявлена тревога: где угроза воздушных ударов

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 5 сентября атаковала Украину 78 дронами-камикадзе и баллистической ракетой "Искандер". ПВО сбила 60 "Шахедов".

Взрывы гремели в Киеве. ПВО работала как в Киевской области, так и в столице. Ни один дрон, который РФ направила на Киев, не достиг цели во время атаки оккупантов.

Отметим, что в Киевской области обошлось без пострадавших. Правда, из-за падения обломков біли повреждені шесть домов. Кроме того, разбиты окна в одном из многоквартирных домов. Также в трех районах начались пожары, а тревога в области длилась 11 часов.

Добавим, что два дрона вернулись в Россию, один залетел в Беларусь.

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Киев Воздушная тревога Атака дронов Ракетная атака
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