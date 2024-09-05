В Чернигове прогремел взрыв. Над областью работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем Telegram отметил, что над областью было зафиксировано прохождение скоростных целей. Работала ПВО.

"В Чернигове был слышен взрыв", - отмечается в сообщении.

Обстрелы Украины

В ночь на четверг, 5 сентября, россияне выпустили по Украине 78 дронов-камикадзе и баллистическую ракету "Искандер". Силы ПВО уничтожили 60 "Шахедов".

Утром россияне ударили беспилотником по Днепропетровской области. На месте прилета возник пожар. Во время ликвидации, захватчики повторно атаковали дроном и ранили спасателя.

Ни один выпущенный в направлении столицы беспилотник не достиг Киева. Тревога в городе продолжалась более 9 часов.

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