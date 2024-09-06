Во Львовской области в ночь на 6 сентября идет работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом фиксировались вражеские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого .

"Во Львовской области работает ПВО. В том числе и мобильные огневые группы", - рассказал чиновник в своем Telegram в 01:47.

Жителей области призвали находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Перед этим глава ОВА заявлял об угрозе ударных беспилотников для региона. Так, "Шахеды" направлялись во Львовскую область из Тернопольской области.

"Заходят в воздушное пространство Львовщины! Перемышляне! Бибрка! Николаев! Внимание!" - писал чиновник перед объявлением о работе ПВО в регионе.

Ночная воздушная атака

Напомним, вечером 5 сентября в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о запуске российскими оккупантами ударных беспилотников для очередной атаки по Украине. Кроме того, было объявлено о ракетной опасности.

Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. В частности, в Киеве сигналы об угрозе вражеских воздушных атак звучали дважды.

Кроме того, взрыв был слышен и в районе Чернигова. В руководстве Черниговской городской военной администрации заявляли о работе ПВО в регионе, поскольку "было зафиксировано прохождение скоростных целей над Черниговщиной".