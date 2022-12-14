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В российском Курске в районе аэродрома раздались взрывы: что известно

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Курск, Среда 14 декабря 2022 23:05
В российском Курске в районе аэродрома раздались взрывы: что известно Фото: в Курске раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В российском Курске вечером 14 декабря раздались взрывы. Очевидцы отмечают, что взрывы раздавались со стороны аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские местные Telegram-каналы.

В то же время, российские государственные СМИ заявляют со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойтова, что над Курским районом сегодня вечером якобы сработала система противовоздушной обороны.

Очевидцы же публикуют в социальных сетях видео, на которых зафиксированы слышавшие сегодня в российском Курске взрывы.

Напомним, на российских авиабазах начали случаться взрывы. В частности, недавно такие инциденты произошли на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилеве".

Взрывы не обошли и аэродром в Курске. Инцидент, последствия которого были видны даже из космоса, произошел 6 декабря.

Тогда российские чиновники заявляли о якобы атаке беспилотника на аэродром.

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Российская Федерация Взрыв ПВО Курская область
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