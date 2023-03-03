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Под Краматорском прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: под Краматорском прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 3 марта, жители Краматорского района Донецкой области услышали несколько взрывов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, жители Краматорска и близлежащих населенных пунктов услышали три взрыва.

В Донецкой области сейчас объявлена воздушная тревога, поэтому всем жителям необходимо пройти в укрытия.

Напомним, ранее стало известно, что в ряде областей Украины 3 марта вечером объявили воздушную тревогу.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, она связана с вероятностью запуска врагом баллистических ракет, которые украинские защитники пока не могут сбивать.

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КраматорскДонецкая областьвибухивоздушная тревога