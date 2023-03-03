По Украине распространяется воздушная тревога, в ВСУ назвали причину

Фото: по Украине ширится воздушная тревога, в Воздушных силах назвали причину (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия может прибегнуть к применению баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Фото: карта воздушных тревог Как пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, воздушная тревога была объявлена из-за риска применения Россией баллистических ракет. "Спастись от них с помощью ПВО пока мы не можем, поэтому призываем еще раз, кто видит информацию о тревоге - реагировать на нее", - отметил спикер Воздушных сил.