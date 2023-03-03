По Украине распространяется воздушная тревога, в ВСУ назвали причину
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия может прибегнуть к применению баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Фото: карта воздушных тревог
Как пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, воздушная тревога была объявлена из-за риска применения Россией баллистических ракет.
"Спастись от них с помощью ПВО пока мы не можем, поэтому призываем еще раз, кто видит информацию о тревоге - реагировать на нее", - отметил спикер Воздушных сил.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в результате повреждения самолета-разведчика А-50, снизилась вероятность запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет с российских истребителей МиГ-31К.
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