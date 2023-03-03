UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Краматорськом пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: під Краматорськом пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 3 березня, мешканці Краматорського району Донецької області почули кілька вибухів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мешканці Краматорська та прилеглих населених пунктів почули три вибухи.

У Донецькій області зараз оголошено повітряну тривогу, тому всім мешканцям необхідно пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у низці областей України 3 березня ввечері оголосили повітряну тривогу.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, вона пов'язана із ймовірністю запуску ворогом балістичних ракет, які українські захисники поки що не можуть збивати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськДонецька областьвибухивоздушная тревога