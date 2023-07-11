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Ночная атака дронов: в Киевской области повреждены хозпостройки, произошел пожар

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Киевская область, Вторник 11 июля 2023 06:56
Ночная атака дронов: в Киевской области повреждены хозпостройки, произошел пожар Фото: в Киевской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар и есть повреждения зданий (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков БПЛА противника во время отражения ночной атаки "Шахедов" зафиксированы повреждения построек частного домовладения, и произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Данных о возможных пострадавших в настоящее время не поступали.

"Обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населенных пунктов области. Повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила", - рассказали правоохранители.

На месте происшествия идет работа полиции и экстренных служб.

Последствия падения обломков сбитых вражеских дронов в Киевской области 11 июля (фото: t.me/mvs_ukraine)

Воздушная атака РФ ночью 11 июля

Российские войска в эту ночь снова атаковали территорию Украины с помощью ударных БПЛА и ракет. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно о работе ПВО на подступах к Киеву и в области. Кроме этого, сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях, вероятно тоже по причине работы противовоздушной обороны.

Около половины шестого утра в Киевской городской военной администрации проинформировали, что все вражеские "Шахеды" были сбиты в воздушном пространстве около столицы.

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