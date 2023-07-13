Под Киевом загорелся ресторан Queen Country Club
В Киевской области сегодня, 13 июля, начался пожар в элитном ресторане Queen Country Club.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
"Обычный пожар, горит баня и игровая комната. Горит отдельно стоящее здание", - заявила она.
Причина возгорания в здании на территории ресторана пока неизвестна.
При этом в сети уже распространяют видео, на котором можно заметить пожар.
Пожары в Киеве и области
Напомним, на прошлой неделе в Киеве начался сильный пожар на автозаправной станции после того, как машина врезалась в бензоколонку.
Также мы писали, что 11 июля в одном из населенных пунктов Киевской области начался пожар после падения обломков российских дронов-камикадзе "Шахед".
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