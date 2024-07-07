В центре Киева загорелся бизнес-центр (фото, видео)

7 июля в бизнес-центре, расположенном в центре Киева, произошел пожар.

"7 июля в 8.23 ​​поступило сообщение о пожаре на ул. Эспланадной. Произошло возгорание в кабинете на втором этаже 11-этажного бизнес-центра", - говорится в сообщении.

Фото с места пожара в бизнес-центре в Киеве 7 июля (facebook.com/DSNSKyiv)

Как отмечают спасатели, в 9:16 возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м.

"На свежий воздух вывели 10 человек. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.