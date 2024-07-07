ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Киева загорелся бизнес-центр (фото, видео)

Киев, Воскресенье 07 июля 2024 11:57
UA EN RU
В центре Киева загорелся бизнес-центр (фото, видео) Фото: пожар в бизнес-центре в Киеве 7 июля (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

7 июля в бизнес-центре, расположенном в центре Киева, произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"7 июля в 8.23 ​​поступило сообщение о пожаре на ул. Эспланадной. Произошло возгорание в кабинете на втором этаже 11-этажного бизнес-центра", - говорится в сообщении.

Фото с места пожара в бизнес-центре в Киеве 7 июля (facebook.com/DSNSKyiv)

Как отмечают спасатели, в 9:16 возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м.

"На свежий воздух вывели 10 человек. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.

Пожары в Киеве

За последние дни в Киеве уже случилось несколько пожаров. Так, вечером 6 июля в Соломенском районе Киева в одной из квартир произошел пожар. На месте работали 54 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Кроме того, 4 июля в Киеве произошел еще один масштабный пожар. В этот раз горело складское помещение в Оболонском районе столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГСЧС Пожар
NEWS
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон