В центре Киева загорелся бизнес-центр (фото, видео)
7 июля в бизнес-центре, расположенном в центре Киева, произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
"7 июля в 8.23 поступило сообщение о пожаре на ул. Эспланадной. Произошло возгорание в кабинете на втором этаже 11-этажного бизнес-центра", - говорится в сообщении.
Фото с места пожара в бизнес-центре в Киеве 7 июля (facebook.com/DSNSKyiv)
Как отмечают спасатели, в 9:16 возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м.
"На свежий воздух вывели 10 человек. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", - добавили в ГСЧС.
Пожары в Киеве
За последние дни в Киеве уже случилось несколько пожаров. Так, вечером 6 июля в Соломенском районе Киева в одной из квартир произошел пожар. На месте работали 54 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
Кроме того, 4 июля в Киеве произошел еще один масштабный пожар. В этот раз горело складское помещение в Оболонском районе столицы.
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