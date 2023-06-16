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Под Киевом происходит массовая детонация боеприпасов из-за ракетного удара россиян (видео)

Фото: под Киевом происходит массовая детонация боеприпасов из-за ракетного удара россиян (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Иван Носальский

В Бучанском районе Киева массово детонируют боеприпасы, которые оставили после себя россияне. На месте уже работает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУ Национальной полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

"Массовая детонация неприятельских боеприпасов в Бучанском районе. В области слышны взрывы. Сейчас на месте работает полиция и ГСЧС", - отметил Небытов.

По его словам, такая детонация началась из-за ракетного обстрела Киевской области и возгорания лесного массива вблизи села Здвижевка. Взрывы происходят на бывших позициях российской армии.

Фото: Здвижевка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Полицейские уже выставили патрули для того, чтобы уберечь людей от травм. При этом спасатели ликвидируют последствия взрывов.

Обстрел Киевской области

Напомним, сегодня, 16 июня, российские оккупанты пытались атаковать Киевскую область при помощи 12 ракет. Но украинские защитники смогли сбить все воздушные цели - шесть “Калибров” и шесть “Кинжалов”.

В результате вражеской атаки от падения обломков известно о семи раненых в одном из населенных пунктов Киевской области.

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