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Під Києвом відбувається масова детонація боєприпасів через ракетний удар росіян (відео)

Фото: під Києвом відбувається масова детонація боєприпасів через ракетний удар росіян (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Іван Носальський

У Бучанському районі Києва масово детонують боєприпаси, які залишили після себе росіяни. На місці вже працює поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУ Національної поліції Київської області Андрія Нєбитова у Telegram.

"Масова детонація ворожих боєприпасів у Бучанському районі. В області чути вибухи. Зараз на місці працює поліція та ДСНС", - зазначив Нєбитов.

За його словами, така детонація почалася через ракетний обстріл Київської області та займання лісового масиву поблизу села Здвижівка. Вибухи відбуваються на колишніх позиціях російської армії.

Фото: Здвижівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

Поліцейські вже виставили патрулі для того, щоб уберегти людей від травмування. При цьому рятувальники ліквідують наслідки вибухів.

Обстріл Київської області

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, російські окупанти намагалися атакувати Київську область за допомогою 12 ракет. Але українські захисники змогли збити всі повітряні цілі - шість "Калібрів" та шість "Кинджалів".

Внаслідок ворожої атаки від падіння уламків відомо про семеро поранених в одному із населених пунктів Київської області.

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