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Под Киевом произошел пожар в приюте для животных, погибли собаки

14:21 09.08.2026 Вс
2 мин
Из 70 собак восемь погибли
aimg Татьяна Степанова
Под Киевом произошел пожар в приюте для животных, погибли собаки Фото: под Киевом произошел пожар в приюте для животных (t.me/dsns_kyiv_region)
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В Киевской области вчера ночью, 8 августа, произошел пожар в приюте для животных "Сириус". Сгорели вольеры и кухня, погибли собаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу приюта, ГСЧС и полицию Киевской области.

Приют находится в селе Федоровка Дымерской территориальной громады в Выгородском районе.

В приюте говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание.

"Ночью в приюте произошло короткое замыкание. Начался пожар. Огонь охватил вольеры, кухню и мастерскую. Сгорели инструменты, оборудование, запасы каши. Мы открыли вольеры, чтобы выпустить собак. Из 70 собак, которых удалось открыть, 8 погибли", - говорится в сообщении.

Выжившие животные сейчас напуганы и находятся в сильном стрессе. Многие из них разбежались по территории.

Огнем уничтожены 20 вольеров, помещение для приготовления пищи, складское помещение и забор.

К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

В 05:55 утра пожар был ликвидирован на площади 300 кв. м.

Фото: под Киевом произошел пожар в приюте для животных (ГСЧС, Нацполиция)

Следователи Вышгородского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло за собой возникновение пожара (ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Обстрел Киевской области

Напомним, в ночь на 8 августа российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами. В Броварском районе из-за падения обломков были повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Также в результате удара РФ в селе Пуховка погибли три человека из одной семьи - дедушка, бабушка и их внук.

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