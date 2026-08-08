Ночная атака дронов РФ на Киевщину: погибли три человека, среди них ребенок

Враг в ночь на 8 августа атаковал Киевскую область дронами, уже известно о последствиях в Броварском районе на трех локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко в Telergam.

По его словам, в Броварском районе в результате падения обломков повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили. Также произошло возгорание на территории нежилого здания.

"К сожалению, погибли три человека, среди них ребенок. Еще трое пострадали, среди них также ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал чиновник.

Известно, что на местах работают спасатели и все необходимые службы, ликвидация последствий продолжается.