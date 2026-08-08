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Ночная атака дронов РФ на Киевщину: погибли три человека, среди них ребенок

03:25 08.08.2026 Сб
2 мин
Один ребенок погиб, а еще один - травмирован
aimg Юлия Маловичко
Ночная атака дронов РФ на Киевщину: погибли три человека, среди них ребенок Фото: работники ГСЧС на месте ликвидации последствий (ГСЧС Украины)
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Враг в ночь на 8 августа атаковал Киевскую область дронами, уже известно о последствиях в Броварском районе на трех локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко в Telergam.

По его словам, в Броварском районе в результате падения обломков повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили. Также произошло возгорание на территории нежилого здания.

"К сожалению, погибли три человека, среди них ребенок. Еще трое пострадали, среди них также ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал чиновник.

Известно, что на местах работают спасатели и все необходимые службы, ликвидация последствий продолжается.

Обстрел Киева и области 8 августа

В ночь на субботу, 8 августа, россияне запустили в Украину беспилотники. Дроны, которые двигались в направлении Киевской области, Воздушные Силы зафиксировали с Черниговщины.

СМИ сообщали о взрывах в столице, впрочем власти пока не предоставили информацию о последствиях. Позже появились сообщения о пусках баллистики в направлении столицы.

Как известно, Россия в ночь на 5 августа совершила ракетно-дроновую атаку, применив баллистику. Основной удар пришелся на Киевщину , где погибли люди, а под огнем оказались логистические хабы и склады.

Речь идет о складах компании Rozetka, "Эпицентр", "Новой почте" и т.д. По потерям – в Киеве одна погибшая, до 30 пострадавших согласно официальной информации. В области – 16 человек погибли, еще 36 получили ранения.

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