Під Києвом сталася пожежа у притулку для тварин, загинули собаки

У Київській області вчора вночі, 8 серпня, сталася пожежа у притулку для тварин "Сіріус". Згоріли вольєри та кухня, загинули собаки.

Притулок знаходиться у селі Федорівка Димерської територіальної громадиі у Вигородському районі.

У притулку кажуть, що причиною пожежі стало коротке замикання.

"Вночі у притулку сталося коротке замикання. Почалася пожежа. Вогонь охопив вольєри, кухню та майстерню. Згоріли інструменти, обладнання, запаси каші. Ми відчинили вольєри, щоб випустити собак. Із 70 собак, яких вдалося відчинити, 8 загинули", - йдеться у повідомленні.

Тварини, які вижили, зараз налякані та перебувають у сильному стресі. Багато з них порозбігалися по території.

Вогнем знищено 20 вольєрів, приміщення для приготування їжі, складське приміщення та паркан.

До гасіння залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

О 05:55 ранку пожежу ліквідували на площі 300 кв. м.

Фото: під Києвом сталася пожежа у притулку для тварин (ДСНС, Нацполіція)

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі (ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України). Правоохоронці встановлюють всі обставини події.