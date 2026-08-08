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Россия убила дедушку, бабушку и их внука в Пуховке Киевской области

11:33 08.08.2026 Сб
2 мин
Самой молодой жертве российской атаки было всего три года
aimg Мария Науменко
Россия убила дедушку, бабушку и их внука в Пуховке Киевской области Фото: спасатели работают на месте пожара (t.me/dsns_telegram)
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В ночь на 8 августа русские войска атаковали Киевскую область ударными дронами. В результате удара в Пуховке погибли три человека из одной семьи - дедушка, бабушка и их внук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Еще четыре человека были госпитализированы. Среди пострадавших - родители погибшего ребенка, его 15-летний брат и пришедший помочь семье сосед.

Сосед получил ранения при повторном ударе. У пострадавших диагностировались термические ожоги и обломочные ранения.

"Это был обычный жилой дом. Не могли этого не знать россияне", - подчеркивает Зеленский.

Этой же ночью российские войска нанесли удар шестью баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Киева.

Пока известно об одном погибшем.

Кроме Киевщины и столицы под российскими обстрелами находились Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области.

На фоне этой атаки президент отметил необходимость усилить международное давление на Россию и вводить новые санкции, которые усложнят производство российских баллистических ракет.

Отдельно Зеленский призвал партнеров увеличить помощь Украине посредством противовоздушной и противоракетной обороны.

"Антиболистика, ракеты-перехватчики к Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и нашим F-16 - все это работает и помогает защищать жизнь, когда она здесь, в Украине, а не где-то на складах, в тысячах километрах от российских ударов против жизни", - отметил президент.

Напомним, российские кафиры в ночь на 8 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

В Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки, а в Оболонском районе сообщалось о пожаре резервуаров с топливом. В результате атаки в столице пострадали четыре человека.

Киевская область этой ночью также подверглась атаке российских беспилотников. В Броварском районе из-за падения обломков были повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

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