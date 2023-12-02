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Под Киевом произошло тройное ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

Фото: под Киевом произошло ДТП с участием трех авто (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых была маршрутка. В результате аварии пострадали 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

По данным правоохранителей, сегодня, 2 декабря, в 14:27 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи села Ворзель произошло дорожно-транспортное происшествие.

Прибыв на место ДТП, спасатели установили, что авария произошла с участием 3-х автомобилей:

  • "Renault",
  • грузовика "Камаз",
  • маршрутного такси, в салоне которого находилось 10 пассажиров.

"В результате столкновения пострадали 4 человека. Пострадавшие доставлены в Ирпенскую центральную городскую больницу", - сообщили правоохранители.

Напомним, вчера на трассе Киев-Чоп Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись два грузовика и легковое авто.

Мы также писали, что в середине ноября в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая на Audi устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате чего погибли два человека.

Суд отправил виновницу аварии в СИЗО без возможности внесения залога. Тогда также было установлено, что еще в июне она была лишена права вождения автомобиля за езду в состоянии алкогольного опьянения.

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