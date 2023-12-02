ua en ru
Сб, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столкнулись грузовики и легковушка. Водителей на трассе Киев-Чоп предупредили о сложностях движения

Суббота 02 декабря 2023 00:07
UA EN RU
Столкнулись грузовики и легковушка. Водителей на трассе Киев-Чоп предупредили о сложностях движения Иллюстративное фото: водителей на трассе Киев-Чоп предупредили о сложностях движения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чоп Львовской области. Там столкнулись два грузовика и легковое авто.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

По данным полиции, авария произошла вечером пятницы, 1 декабря, вблизи населенного пункта Верхнее Синевидное.

Там произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. По предварительным данным, есть пострадавшие, однако об их состоянии пока не известно.

"Патрульные организовали реверсный проезд. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения! Будьте внимательны на дороге!" – сообщили в полиции.

Столкнулись грузовики и легковушка. Водителей на трассе Киев-Чоп предупредили о сложностях движенияФото: ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Напомним, в середине ноября в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая на Audi устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате чего погибли два человека. Суд отправил виновницу аварии в СИЗО без возможности внесения залога. Тогда также было установлено, что еще в июне она была лишена права вождения автомобиля за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Львовская область полиция Киев-Чоп
NEWS
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно