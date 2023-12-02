Столкнулись грузовики и легковушка. Водителей на трассе Киев-Чоп предупредили о сложностях движения

Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чоп Львовской области. Там столкнулись два грузовика и легковое авто.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

По данным полиции, авария произошла вечером пятницы, 1 декабря, вблизи населенного пункта Верхнее Синевидное.

Там произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. По предварительным данным, есть пострадавшие, однако об их состоянии пока не известно.

"Патрульные организовали реверсный проезд. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения! Будьте внимательны на дороге!" – сообщили в полиции.

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Напомним, в середине ноября в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая на Audi устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате чего погибли два человека. Суд отправил виновницу аварии в СИЗО без возможности внесения залога. Тогда также было установлено, что еще в июне она была лишена права вождения автомобиля за езду в состоянии алкогольного опьянения.

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