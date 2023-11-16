В Киеве задержали 20-летнюю девушку, устроившую смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Что случилось

Авария с участием "Тойоты" и "Ауди" произошла 14 ноября около 20:00. В результате ДТП погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойоты". Водитель "Ауди" скрылась с места происшествия.

"Для установления ее местонахождения и задержания на территории столицы были ориентированы все наряды полиции. Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали вторую участницу происшествия - водительницу "Ауди", и выяснили детали правонарушения", - пишет пресс-служба.

Оказалось, что за некоторое время до аварии знакомый женщины позволил ей прокатиться на автомобиле несмотря на то, что она находилась в нетрезвом состоянии. После аварии мужчина и женщина скрылись с места происшествия.

Фото: в Киеве 20-летняя девушка устроила пьяное ДТП, два человека погибли (facebook.com/UA.KyivPolice)

Также выяснилось, что в июне текущего года суд лишил девушку права управления транспортными средствами из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Фигуранткой оказалась 20-летняя местная жительница. Следователи задержали ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У женщины отобран биологический материал с целью установления возможной степени опьянения", - добавляет пресс-служба.

Что угрожает

20-летней девушке сообщили о подозрении по:

ч. 4 ст. 286-1 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;

ч. 1 ст. 382 - невыполнение судебного решения.

Девушке грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

В частности 34-летнему мужчине было сообщено о по ст. 287 Уголовного кодекса Украины - допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.