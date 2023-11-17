ДТП с погибшими в Киеве: суд избрал меру пресечения 20-летней водительнице Audi
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для водительницы Audi, которая ранее устроила смертельное ДТП. Ее отправили в СИЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
В результате происшествия от полученных травм 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля "Тойота" погибли на месте происшествия.
Виновница ДТП вместе со знакомым, который также находился в автомобиле, скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.
Водитель лишался прав за пьяную езду
У женщины отобран биологический материал с целью установления возможной степени опьянения. Также установлено, что в июне этого года суд лишил нарушительницу права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Шевченковский районный суд поддержал ходатайство следователей и избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Что этому предшествовало
Вчера в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате которой погибли два человека.
Ей сообщили о подозрении по факту:
- ч. 4 ст. 286-1 - нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;
- ч. 1 ст. 382 - неисполнения судебного решения.
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