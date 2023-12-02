Під Києвом сталася потрійна ДТП з маршруткою, є потерпілі

За даними правоохоронців, сьогодні, 2 грудня, о 14:27 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу села Ворзель сталась дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце ДТП, рятувальники встановили, що аварія сталась за участі 3-х автівок:

"Renault",

вантажівки "Камаз",

маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 10 пасажирів.

"Внаслідок зіткнення постраждало 4 людини. Потерпілих доставлено в Ірпінську центральну міську лікарню", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Чоп Львівської області трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода. Там зіштовхнулись дві вантажівки та легкове авто.

Ми також писали, що в середині листопада в Києві затримали 20-річну дівчину, яка на Audi влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Суд відправив винуватицю аварії в СІЗО без можливості внесення застави. Тоді також було встановлено, що ще в червні її позбавили права керування авто за їзду у стані алкогольного сп'яніння.

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