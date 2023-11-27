RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом мужчина угрожал взорвать гранату в доме, - полиция

Фото: в Киевской области мужчина угрожал взорвать гранату, и был задержан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области 51-летний мужчина угрожал взорвать гранату в доме, в то время как в помещении находились его жена и сын. Правоохранители уговорили злоумышленника сдаться и передать боеприпас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сообщение о конфликтной ситуации поступило на специальную линию "102". Правоохранителям рассказали, что местный житель угрожает подорвать себя гранатой - в доме в этот момент были его жена и 30-летний сын.

"Правоохранители Вышгородского управления полиции Киевской области мгновенно прибыли на место происшествия и начали переговоры с 51-летним мужчиной", - рассказали в полиции.

Мужчину удалось уговорить добровольно передать боеприпас специалистам. После осмотра выяснилось, что граната - учебно-тренировочная.

"Также при осмотре места происшествия в доме обнаружили огнестрельное оружие", - говорится в заявлении Нацполиции..

На месте происшествия ведутся работы. Правоохранители добавили, что решается вопрос предоставления правовой квалификации события.

В Киевской области в районе Вышгорода мужчина угрожал взорвать гранату в доме, но полицейские уговорили его сдаться (фото: t.me/UA_National_Police)

Ранее сообщалось, что в середине ноября в Полтавской области в Кременчуге мужчина пришел в военкомат с гранатой, и угрожал взорвать ее.

Перед этим в октябре под Черкассами мужчина устроил настоящий боевик - злоумышленник стрелял в полицейских, ранив одного из них, забаррикадировался в доме и угрожал гранатой.

Напомним также, РБК-Украина писало о том, что мужчина в Одесской области во время конфликта бросил в микроавтобус взорвавшуюся гранату. В результате инцидента были пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьполиция