Под Киевом мужчина угрожал взорвать гранату в доме, - полиция

В Киевской области 51-летний мужчина угрожал взорвать гранату в доме, в то время как в помещении находились его жена и сын. Правоохранители уговорили злоумышленника сдаться и передать боеприпас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

В Киевской области в районе Вышгорода мужчина угрожал взорвать гранату в доме, но полицейские уговорили его сдаться (фото: t.me/UA_National_Police)

"Также при осмотре места происшествия в доме обнаружили огнестрельное оружие", - говорится в заявлении Нацполиции..

"Правоохранители Вышгородского управления полиции Киевской области мгновенно прибыли на место происшествия и начали переговоры с 51-летним мужчиной", - рассказали в полиции.

Сообщение о конфликтной ситуации поступило на специальную линию "102". Правоохранителям рассказали, что местный житель угрожает подорвать себя гранатой - в доме в этот момент были его жена и 30-летний сын.

Ранее сообщалось, что в середине ноября в Полтавской области в Кременчуге мужчина пришел в военкомат с гранатой, и угрожал взорвать ее.

Перед этим в октябре под Черкассами мужчина устроил настоящий боевик - злоумышленник стрелял в полицейских, ранив одного из них, забаррикадировался в доме и угрожал гранатой.

Напомним также, РБК-Украина писало о том, что мужчина в Одесской области во время конфликта бросил в микроавтобус взорвавшуюся гранату. В результате инцидента были пострадавшие.

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