Під Києвом чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, - поліція

У Київській області 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, тоді як у приміщенні перебували його дружина та син. Правоохоронці вмовили зловмисника здатися та передати боєприпас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

У Київській області в районі Вишгорода чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, але поліцейські вмовили його здатися (фото: t.me/UA_National_Police)

"Також під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю", - йдеться у заяві Нацполіції.

"Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та почали перемовини з 51-річним чоловіком", - розповіли в поліції.

Повідомлення про конфліктну ситуацію надійшло на спеціальну лінію "102". Правоохоронцям розповіли, що місцевий житель загрожує підірвати себе гранатою - у будинку на цей момент були його дружина та 30-річний син.

Раніше повідомлялося, що в середині листопада в Полтавській області в Кременчуці чоловік прийшов у військкомат з гранатою, та погрожував підірвати її.

Перед цим у жовтні під Черкасами чоловік влаштував справжній бойовик - зловмисник стріляв у поліцейських, поранивши одного з них, забарикадувався у будинку та погрожував гранатою.

Нагадаємо також, РБК-Україна писало про те, що чоловік в Одеській області під час конфлікту кинув у мікроавтобус гранату, яка вибухнула. Внаслідок інциденту були постраждалі.

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