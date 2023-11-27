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Під Києвом чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, - поліція

Фото: на Київщині чоловік погрожував підірвати гранату і був затриманий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, тоді як у приміщенні перебували його дружина та син. Правоохоронці вмовили зловмисника здатися та передати боєприпас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомлення про конфліктну ситуацію надійшло на спеціальну лінію "102". Правоохоронцям розповіли, що місцевий житель загрожує підірвати себе гранатою - у будинку на цей момент були його дружина та 30-річний син.

"Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та почали перемовини з 51-річним чоловіком", - розповіли в поліції.

Чоловіка вдалося вмовити добровільно передати боєприпас фахівцям. Після огляду з'ясувалося, що граната - навчально-тренувальна.

"Також під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю", - йдеться у заяві Нацполіції.

На місці події ведуться роботи. Правоохоронці додали, що вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

У Київській області в районі Вишгорода чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, але поліцейські вмовили його здатися (фото: t.me/UA_National_Police)

Раніше повідомлялося, що в середині листопада в Полтавській області в Кременчуці чоловік прийшов у військкомат з гранатою, та погрожував підірвати її.

Перед цим у жовтні під Черкасами чоловік влаштував справжній бойовик - зловмисник стріляв у поліцейських, поранивши одного з них, забарикадувався у будинку та погрожував гранатою.

Нагадаємо також, РБК-Україна писало про те, що чоловік в Одеській області під час конфлікту кинув у мікроавтобус гранату, яка вибухнула. Внаслідок інциденту були постраждалі.

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