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Под Херсоном гражданские подорвались на мине: есть раненые, в том числе дети

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Херсонская область, Пятница 11 ноября 2022 15:10
Под Херсоном гражданские подорвались на мине: есть раненые, в том числе дети Фото: под Херсоном гражданские подорвались на мине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсонской области гражданский автомобиль наехал на российскую мину. В результате взрыва ранения получили четыре человека, в том числе два ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В Херсонской области гражданские наехали на мину, которую оставили после себя оккупанты. 4 раненых, среди которых два ребенка 9 и 14 лет", - сообщил Тимошенко.

Напомним, ранее жителей Херсона и других населенных пунктов правобережной части области призвали в ближайшие дни особенно позаботиться о своей безопасности. В частности, граждан просят минимизировать передвижение по городу.

Как сообщалось, сегодня стало известно об освобождении еще нескольких населенных пунктах в Херсонской области. Тем временем в сети уже появились кадры из Херсона, на которых видно украинских бойцов.

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