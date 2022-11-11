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Під Херсоном цивільні підірвалися на міні: є поранені, зокрема діти

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Херсонська область, П'ятниця 11 листопада 2022 15:10
Під Херсоном цивільні підірвалися на міні: є поранені, зокрема діти Фото: під Херсоном громадянські підірвалися на міні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Херсонщині цивільний автомобіль наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху поранення отримали чотири людини, у тому числі дві дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"У Херсонській області цивільні наїхали на міну, яку залишили по собі окупанти. 4 поранених, серед яких дві дитини 9 та 14 років", - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше мешканців Херсона та інших населених пунктів правобережної частини області закликали найближчими днями особливо подбати про свою безпеку. Зокрема, громадян просять мінімізувати пересування містом.

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо про звільнення ще кількох населених пунктів у Херсонській області. Тим часом у мережі вже з'явилися кадри із Херсона, на яких видно українських бійців.

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