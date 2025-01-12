Часть Херсона осталась без света и тепла после обстрела
Херсон в воскресенье, 12 января, обстреляли российские оккупанты. Часть города осталась без света и тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.
По его словам, в результате обстрела значительно повреждена электросеть Днепровского района Херсона. Район частично без электричества - обесточены около 22 900 потребителей.
Из-за отключения света движение электротранспорта в Херсоне временно ограничили. Маршруты не будут работать по улице Кулика. На линиях остается 10 троллейбусов, которые работают по сокращенным маршрутам.
Также в Днепровском районе повреждены тепловые сети. Без отопления остались 20 многоквартирных домов.
Обстрелы Херсона и области
В последние недели россияне усилили обстрелы и штурмы в Херсонской области. Оккупанты стали чаще использовать FPV-дроны против гражданских.
Так, 9 января захватчики сбросили на Херсон управляемые авиабомбы. Зафиксированы попадания в дома, предприятие и детсад. В результате атаки пострадали не менее шести человек.
Из-за усиления обстрелов в поселках возле Херсона приостановили движение маршрутных автобусов на некоторое время.
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