Часть Херсона осталась без света и тепла после обстрела

Фото: Херсон остался частично без света и тепла из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Херсон в воскресенье, 12 января, обстреляли российские оккупанты. Часть города осталась без света и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

По его словам, в результате обстрела значительно повреждена электросеть Днепровского района Херсона. Район частично без электричества - обесточены около 22 900 потребителей. Из-за отключения света движение электротранспорта в Херсоне временно ограничили. Маршруты не будут работать по улице Кулика. На линиях остается 10 троллейбусов, которые работают по сокращенным маршрутам. Также в Днепровском районе повреждены тепловые сети. Без отопления остались 20 многоквартирных домов.