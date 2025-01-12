ua en ru
Вс, 12 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Часть Херсона осталась без света и тепла после обстрела

Херсон, Воскресенье 12 января 2025 15:36
UA EN RU
Часть Херсона осталась без света и тепла после обстрела Фото: Херсон остался частично без света и тепла из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Херсон в воскресенье, 12 января, обстреляли российские оккупанты. Часть города осталась без света и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

По его словам, в результате обстрела значительно повреждена электросеть Днепровского района Херсона. Район частично без электричества - обесточены около 22 900 потребителей.

Из-за отключения света движение электротранспорта в Херсоне временно ограничили. Маршруты не будут работать по улице Кулика. На линиях остается 10 троллейбусов, которые работают по сокращенным маршрутам.

Также в Днепровском районе повреждены тепловые сети. Без отопления остались 20 многоквартирных домов.

Обстрелы Херсона и области

В последние недели россияне усилили обстрелы и штурмы в Херсонской области. Оккупанты стали чаще использовать FPV-дроны против гражданских.

Так, 9 января захватчики сбросили на Херсон управляемые авиабомбы. Зафиксированы попадания в дома, предприятие и детсад. В результате атаки пострадали не менее шести человек.

Из-за усиления обстрелов в поселках возле Херсона приостановили движение маршрутных автобусов на некоторое время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине Отключения света
NEWS
Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области
Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации