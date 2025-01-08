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В пригороде Херсона временно не будут ездить автобусы: в чем причина

Херсон, Среда 08 января 2025 13:43
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В пригороде Херсона временно не будут ездить автобусы: в чем причина Фото: под Херсоном временно не будут ездить автобусы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В поселках под Херсоном временно остановили движение автобусов. Такое решение приняли из-за усиления обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

"Из-за повышенной вражеской активности временно приостановлено сообщение общественным транспортом с поселками Надднепрянское, Молодежное, Инженерное", - говорится в сообщении.

О возобновлении движения маршрутных автобусов обещают сообщить дополнительно.

В пригороде Херсона временно не будут ездить автобусы: в чем причина

скриншот google.com/maps

Стоит отметить, что российские оккупанты усилили обстрелы Херсона и соседних населенных пунктов. По сообщениям местных властей, оккупанты чаще начали атаковать гражданских FPV-дронами.

Так, по данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки зафиксированы обстрелы Херсона и еще более 30 населенных пунктов области. Из-за российских атак два человека погибли, еще девять получили ранения.

Также местные власти ранее сообщали, что в последнее время активизировались диверсионные группы, которые пытаются проникнуть и закрепиться на правобережной части области Херсонской области.

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Херсон Херсонская область
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